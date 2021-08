セプトン製Lidarの革新成果が2021年Tech.AD欧州で2つの賞を獲得 | Business Wire

米カリフォルニア州サンノゼ–(BUSINESS WIRE)–(ビジネスワイヤ) — Lidarソリューションの先進的プロバイダーであるセプトンは、今年のTech.AD欧州で革新成果が2つの賞を獲得し、さまざまな業界を対象とした受賞歴のある当社のLidarソリューションのポートフォリオがさらに拡大しました。

Tech.ADは、自律運転(AD)向け技術や、自動車業界向けの人工知能(AI)技術の発展に重点を置いた欧州有数の技術カンファレンスです。毎年授与されるTech.AD欧州アワードは、「自動車業界における傑出したプロジェクトを専ら讃え、優れたソリューションと革新成果を祝す」ものです。このアワードは、欧州きっての分野専門家から成る審査員団による応募の審査を経て発表されます。

セプトンは、そのNova Lidarが、「自律走行車と関連技術の開発における人工知能および機械学習の最も革新的な利用」部門で評価されました。この部門で2位を獲得したNovaは、先駆的で超小型の近距離認知向け広視野角(FOV)Lidarセンサーで、先進運転支援システム(ADAS)、自律走行車(AV)、無人搬送車(AGV)の用途に対応しています。Novaは性能、小型性、広いFOV範囲、低価格化の魅力的な組み合わせを提供し、高精度の死角検出、小物体検出、自動駐車支援、車両周辺のフリースペース推定など、さまざまな使用事例を可能にします。

また、セプトンのパートナーのALP.Labが、当社のLidarによって実現したスマートシティー・プロジェクトの「自律走行車のトレーニング・データ源としての交通監視」で、「自律運転の最も高度な実環境テスト&シミュレーション技術」部門の最優秀賞を獲得しました。グラーツで展開されたALP.Labのプロジェクトは、セプトンのHelius®スマートLidarシステムとVista®-P Lidarを活用して、高度なリアルタイムの3D交通・歩行者分析を実現しています。「ADAS/AD向けトレーニング・データの収集には、膨大な時間と費用がかかりますが、最も多様で困難な運転環境を生成する可能性が高い特定の道路や環境に焦点を当てたこの新しい持続可能なLidar認知ベースの技術なら、時間と費用を飛躍的に削減できるでしょう」と、ALP.Labは述べています。

Tech.AD欧州アワードでは、これまでもセプトンのLidarの革新成果が評価されています。セプトンはこれまで、さまざまな用途向けのLidarソリューションが受賞しており、これにはSora™ Lidarによる2019年AUVSI XCELLENCE革新賞(AUVSI XCELLENCE in Innovation Award)の受賞、Vista-Edgeとして知られる第1世代のHelius®による2019年現代セキュリティー新製品年間最優秀賞(Security Today New Product of the Year Award)のペリメーター警備部門での受賞、セプトンのパートナーのデータスピードと共同で表彰されたVista®-P Lidarによる2020年自律走行車技術ACES賞(Autonomous Vehicle Technology ACES Award )の受賞、当社のVista®-P Lidarを含むHelius®スマートLidarシステムによる2020年CES革新賞(CES Innovation Award)のスマートシティー部門とより良い世界のための技術部門の2部門での受賞が含まれます。

セプトンの最高経営責任者(CEO)のジュン・ペイ博士は、次のように述べています。「Tech.AD欧州の賞は、審査員団による選考だけでなく、世界中の主要な自動車OEM、自律走行車メーカー、Tier 1サプライヤー、その他の研究開発機関を代表するカンファレンス参加者全員の投票に基づいています。今回の評価は、当社がMMT® Lidar技術を利用して市場に提供している継続的な革新を評価していただいたことを意味するため、大変感謝しています。将来のモビリティーでセプトンのLidarが果たす役割が、世界でますます明確になっています。安全性と自律性を推進するために、ALP.Labのような世界のパートナーと協力できることをうれしく思います。」

セプトン・テクノロジーについて

セプトンは、自動車(ADAS/AV)、スマート シティ、スマートスペース、スマートインダストリー用途など多様な市場向けに最先端のインテリジェントLidarベース・ソリューションを提供しています。セプトンが特許を取得したMMT®ベースのLidar技術は、スマートアプリケーション向けに長距離・高解像度の3D認知を提供する、信頼性の高い、拡張性と費用対効果に優れたソリューションを実現します。

2016年に設立され、幅広い最先端Lidar・イメージング技術について合わせて20年超の経験を有する業界のベテランが率いるセプトンは、大量市場向けの高性能かつ高品質なLidarソリューションの商業化に注力しています。米国カリフォルニア州サンノゼに本社を構え、北米、ドイツ、日本、インド、中国に拠点を置き、世界的な顧客基盤は急速に拡大しています。詳細についてはウェブサイト(www.cepton.com)をご覧いただき、TwitterとLinkedInで当社をフォローしてください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。