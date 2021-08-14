國泰君安國際領投激光雷達製造商Innovusion B+輪融資 | Business Wire

香港–(BUSINESS WIRE)–國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「本集團」，股份代號：1788.HK）宣佈，近期本集團成功領投全球領先的激光雷達製造商Innovusion的B+輪融資。同時，順為資本為本次融資的跟投方，而原投資人蔚來資本、淡馬錫和斯道資本（富達亞洲）亦參與本輪投資。本次融資將用於支持蔚來ET7激光雷達的大規模量產交付，及Innovusion持續關注與投入的技術自研創新項目。

國泰君安國際執行董事兼副行政總裁祁海英女士表示：「激光雷達與新能源汽車及其自動駕駛技術的發展息息相關。已通過測試階段的激光雷達技術將會積極促進汽車電動化、智慧化的極速發展，輔佐新能源汽車的設計及銷售，形成良性閉環。國泰君安國際一貫積極推動綠色金融，並以實際行動支援實體經濟發展。憑藉私募股權團隊對新能源汽車產業鏈上下游的深度認知，我們將充分利用資源優勢，通過發揮公司各業務部門間的協同效應，在資本市場中給予客戶公司全方位支援，共同推動中國的智慧汽車和自動駕駛走向世界的前列。」

國泰君安國際近年來積極關注負責任投資及可持續金融發展，旗下私募股權基金團隊已佈局多個新能源領域投資項目，包括愛回收、蔚能、智加科技等，同時通過與投資銀行業務的強勢聯動，為企業客戶提供全面綜合的金融服務覆蓋。去年國泰君安國際私募股權團隊參與E輪融資的愛回收（萬物新生），今年6月在公司股票資本市場團隊的助力下，已成功登錄紐交所。

有關Innovusion

Innovusion成立於2016年，在美國矽穀和中國蘇州擁有核心研發團隊，其圖像級遠距離激光雷達在自動駕駛行業處於領先地位，產品也廣泛應用在車路協同、軌道交通、智慧高速、無人礦卡以及安防等多個領域。自動駕駛領域應用的產品，已被驗證可過車規，能夠滿足L3+自動駕駛的需求，目前國內已與蔚來合作，成為蔚來ET7自動駕駛超感系統的量產標配，憑藉產品技術的先進性和成本的可控性，國內已有多家車聯網、軌道交通、智慧高速、無人礦卡以及安防等行業龍頭企業正積極合作。

國泰君安國際私募股權投資業務

2020年，國泰君安國際策略性地於私募股權投資佈局，成立私募股權投資團隊，專門負責篩選，研究及帶領投資科研創新類私募股權及參與戰略並購活動。由於技術創新和結構性經濟變化，中國的人工智慧，大資料行業及生物醫藥等技術和行業正處於爆炸性增長的轉捩點，創新類投資市場巨大，升值潛力及回報高。國泰君安國際看准機會，於科創項目宏觀分析，細心佈局。私募股權投資部投資項目類型包括(i) 人工智慧; (ii) 自動駕駛+物流; (iii) 產業互聯網；及(iv) 生物醫藥等領域。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安証券（股票代號601211.SS/ 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，資訊詳見: http://www.gtjai.com