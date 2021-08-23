Cepton激光雷达创新成果在2021年Tech.AD欧洲奖中喜获两项大奖 | Business Wire

加州圣何塞–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–领先的激光雷达解决方案供应商Cepton凭借创新成果在今年的Tech.AD欧洲奖评选中获得了两项大奖，为公司面向多个行业的不断增长且屡获殊荣的激光雷达解决方案阵容再添新成员。

Tech.AD是欧洲领先的技术大会，专注于自动驾驶(AD)技术和汽车行业人工智能(AI)技术的进步。一年一度的Tech.AD欧洲奖专门表彰“汽车行业的非凡项目，并嘉奖卓越的解决方案和创新”。候选项目提交后，经欧洲一些顶级领域专家组成的评审团评定之后公布各奖项。

Cepton的Nova激光雷达获得了“人工智能和机器学习在自动驾驶车辆和相关技术发展中的最创新应用”类别大奖。Nova在该类别中名列第二，这是一种开创性的微型宽视野(FOV)激光雷达传感器，用于高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶车辆(AV)和地面自主车辆(AGV)应用中的近距离感知。Nova兼具极具吸引力的性能、紧凑性、视野覆盖和经济性优势，支持实现一系列用例，如高精度盲点检测、小物体检测、自动停车辅助和车辆周围可用空间估计。

另一个奖项颁给了由Cepton激光雷达技术支持的智慧城市项目——作为自动驾驶车辆训练数据来源的交通流量监测。该项目由Cepton的合作伙伴ALP.Lab实施。ALP.Lab获得了“自动驾驶领域最先进现实环境测试和模拟技术”类别的最高奖。ALP.Lab的项目部署于格拉茨市，利用Cepton的Helius®智能激光雷达系统和Vista®-P激光雷达实现了先进的实时三维交通和行人分析。ALP.Lab指出：“收集用于开发高级驾驶辅助系统/自动驾驶的训练数据需要大量时间和费用。而这项基于激光雷达感知的可持续新技术专注于有可能产生最多样化和最困难驾驶环境的特定道路和环境，能够大幅减少相关时间和费用。”

Tech.AD欧洲奖代表了过去对Cepton激光雷达创新认可的延续。先前，Cepton面向多个应用领域的激光雷达解决方案都获得了奖项，包括Sora™激光雷达在2019年获得的AUVSI XCELLENCE创新奖、第一代Helius®（也称Vista-Edge）在2019年获得的Security Today周界防护类别年度新产品奖、Vista®-P激光雷达在2020年与Cepton的合作伙伴Dataspeed共同获得的自动驾驶汽车技术ACES奖，以及Helius®智能激光雷达系统（系统也采用了Vista®-P激光雷达）在2020年获得的CES创新奖中“智慧城市”和“科技创造美好世界”两个类别的奖项。

Cepton首席执行官裴军博士表示：“Tech.AD欧洲奖不仅是基于评委会的选择，而且也基于代表全球领先汽车原始设备制造商、自动驾驶汽车公司、一级供应商和其他研发机构的所有与会者的投票。我们非常感谢业界对我们产品的认可，奖项代表着我们利用MMT®激光雷达技术为市场带来的持续创新。在全球范围内，Cepton激光雷达在未来交通中发挥的作用越来越大，我们很高兴与ALP.Lab这样的全球伙伴合作，推动安全和自动驾驶技术的发展。”

关于Cepton Technologies, Inc.

Cepton为汽车行业（自动驾驶/辅助驾驶）、智慧城市、智慧空间、智慧工业应用等一系列市场提供基于激光雷达的先进智能解决方案。Cepton基于MMT®的激光雷达专利技术使得制造可靠、可扩展且高性价比的激光雷达产品成为可能，为各类智能应用提供高分辨率、长距离的3D感知能力。

Cepton成立于2016年，专注于高性能、高质量的激光雷达的大众市场商业化。公司由资深行业专家创建并领导，管理团队在先进激光雷达和成像技术领域拥有超过二十年的集体经验。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在北美、德国、日本、印度和中国设有办事处，以服务快速增长的全球客户群。 有关Cepton的更多信息，请访问www.cepton.com并在Twitter和LinkedIn上关注该公司。

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