Cepton雷射雷達創新成果在2021年Tech.AD歐洲獎中喜獲兩項大獎 | Business Wire

加州聖荷西–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–一流的雷射雷達解決方案供應商Cepton憑藉創新成果在今年的Tech.AD歐洲獎評選中獲得兩項大獎，為公司應用於多種產業之不斷成長且屢獲殊榮的雷射雷達解決方案陣容再添新成員。

Tech.AD是歐洲首屈一指的技術大會，專注於自動駕駛(AD)技術和汽車工業人工智慧(AI)技術的進步。一年一度的Tech.AD歐洲獎專門表揚「汽車工業的非凡專案，並嘉獎卓越的解決方案和創新」。候選專案提交後，經歐洲一些頂尖領域專家組成的評審團評定之後公佈各獎項。

Cepton的Nova雷射雷達獲得「人工智慧和機器學習在自動駕駛車輛和相關科技發展中的最創新應用」類別大獎。Nova在該類別中名列第二，這是開創性的迷你型寬視野(FOV)雷射雷達感測器，用於進階駕駛輔助系統(ADAS)、自動駕駛車輛(AV)和地面自主車輛(AGV)應用中的近距離感知。Nova具有極富吸引力的性能、緊實性、視野覆蓋範圍和經濟性優勢，可支援一系列用例，如高精度盲點偵測、小物體偵測、自動停車輔助和車輛周圍可用空間估計。

另一個獎項頒發給由Cepton雷射雷達技術支援的智慧城市專案——交通流量監測用作自動駕駛車輛的訓練資料來源。該專案由Cepton的合作夥伴ALP.Lab執行。ALP.Lab獲得「自動駕駛領域最先進實際環境測試和模擬技術」類別的首獎。ALP.Lab的專案部署於格拉茨市，利用Cepton的Helius®智慧雷射雷達系統和Vista®-P雷射雷達進行先進的即時3D交通和行人分析。ALP.Lab指出：「蒐集用於開發進階駕駛輔助系統/自動駕駛的訓練資料需要大量時間和費用。而這項採用雷射雷達感知的永續性新技術專注於有可能產生最多樣化和最困難駕駛環境的特定道路和環境，能夠大幅減少相關時間和費用。」

Tech.AD歐洲獎代表了Cepton雷射雷達創新成果過去所獲肯定的延續。先前，Cepton在多個應用領域的雷射雷達解決方案都獲得獎項，包括Sora™雷射雷達在2019年獲得AUVSI XCELLENCE創新獎、第一代Helius®（也稱Vista-Edge）在2019年獲得Security Today周邊防護類別年度新產品獎、Vista®-P雷射雷達在2020年與Cepton的合作夥伴Dataspeed共同獲得自動駕駛汽車科技ACES獎，以及Helius®智慧雷射雷達系統（系統也採用Vista®-P雷射雷達）在2020年獲得CES創新獎中「智慧城市」和「科技創造美好世界」兩個類別的獎項。

Cepton執行長裴軍博士表示：「Tech.AD歐洲獎不僅是根據評審委員會的選擇，而且也根據代表全球一流汽車原始設備製造商、自動駕駛汽車公司、一級供應商和其他研發機構的所有與會者的投票。我們非常感謝業界對我們產品的認可，獎項代表我們利用MMT®雷射雷達技術為市場帶來的持續創新。Cepton雷射雷達在全球的未來運輸中的角色越來越明確，我們很高興與ALP.Lab這樣的全球夥伴合作，推動安全和自動駕駛技術的發展。」

關於Cepton Technologies, Inc.

Cepton為汽車工業（自動駕駛/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間、智慧工業應用等一系列市場提供以雷射雷達為基礎的先進智慧解決方案。Cepton採用MMT®的雷射雷達專利技術使得製造可靠、可擴充且具成本效益的雷射雷達產品成為可能，為各類智慧應用提供高解析度、長距離的3D感知能力。

Cepton成立於2016年，專注於高性能、高品質雷射雷達的大眾市場商業化。公司由資深業界專家創建並領導，管理團隊在先進雷射雷達和影像科技領域擁有超過二十年的集體經驗。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在北美、德國、日本、印度和中國設有辦事處，以服務快速成長的全球客戶群。 有關Cepton的更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上關注該公司。

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