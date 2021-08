Cepton Lidar Innovations anota un puntaje doble en los 2021 Tech.AD Europe Awards

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton, proveedor líder en soluciones de lidar, recibió dos reconocimientos en Tech.AD Europe este año por sus innovaciones, lo que contribuye a la cartera en crecimiento de la compañía de soluciones galardonadas de lidar en todas las industrias.

Tech.AD es una conferencia técnica líder en Europa enfocada en las tecnologías para la conducción autónoma (autonomous driving, AD) y los avances de la tecnología de inteligencia artificial (artificial intelligence, AI) en la industria automotriz. El Tech.AD Europe Award anual rinde homenaje exclusivamente a “los proyectos extraordinarios en la industria automotriz y celebra las soluciones e innovaciones excepcionales”. Los premios que se anuncian después de las presentaciones son calificados por un jurado formado por los principales expertos en la materia de Europa.

Cepton recibió un reconocimiento en la categoría Uso más innovador de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el desarrollo de vehículos autónomos y las tecnologías correspondientes por su lidar Nova. Ganador del premio en segundo lugar en esta categoría, Nova es un innovador sensor de lidar en miniatura, con un amplio campo de visión (field of view, FOV) para una percepción de rango cercano en aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS), vehículo autónomo (autonomous vehicle, AV) y vehículos terrestres autónomos (autonomous ground vehicle, AGV). Nova proporciona una combinación atractiva de desempeño, compacidad, cobertura de FOV y accesibilidad y permite un rango de casos de uso como detección de punto ciego de gran exactitud, detección de objetos pequeños, asistencia de estacionamiento automatizada y estimación de espacio libre alrededor del vehículo.

Se otorgó otro premio a un proyecto de ciudades inteligentes habilitado para lidar de Cepton: monitoreo del tráfico como fuente de datos de capacitación para vehículos autónomos, del socio de Cepton ALP.Lab, que ganó el premio mayor en la categoría de Técnicas de prueba y simulación más avanzadas en la vida real en la conducción autónoma. Implementado en la ciudad de Graz, el proyecto ALP.Lab utiliza el sistema de lidar inteligente Helius® de Cepton y los lidars Vista®-P para habilitar la analítica avanzada de tráfico y peatones 3D, en tiempo real. Según ALP.Lab, “la enorme cantidad de tiempo y gastos implicados en la recolección de datos de capacitación para el desarrollo de ADAS/AD puede reducirse drásticamente mediante esta técnica nueva y sostenible basada en la percepción de lidar enfocada en rutas y entornos específicos que probablemente generen los entornos de conducción más diversos y difíciles”.

Los premios Tech.AD Europe representan una continuación de los antiguos reconocimientos de las innovaciones de lidar de Cepton. Anteriormente, Cepton recibió premios por sus soluciones de lidar en diversas aplicaciones, como el AUVSI XCELLENCE in Innovation Award en 2019 por el lidar Sora™, el Security Today New Product of the Year Award en 2019 en la categoría de Protección de perímetro por la primera generación de Helius® conocida como Vista-Edge, el Autonomous Vehicle Technology ACES Award en 2020 en conjunto con el socio de Cepton Dataspeed por el lidar Vista®-P y el CES Innovation Award en 2020 en dos categorías: ciudades inteligentes y tecnología para un mundo mejor por el sistema de lidar inteligente Helius®, que también incluye nuestros lidars Vista®-P.

El Dr. Jun Pei, director ejecutivo de Cepton, dijo: “Los premios en Tech.AD Europe no solo estuvieron basados en la selección del jurado, sino también en el voto de todos los asistentes de la conferencia que representaban a los OEM (Original Equipment Manufacturers, fabricantes de equipos originales) automotrices líderes, las compañías de vehículos autónomos, los proveedores de Nivel 1 y otras organizaciones de R&D en todo el mundo. Estamos agradecidos por este reconocimiento y lo que representa para la continua innovación que estamos llevando al mercado con nuestra tecnología lidar MMT®. Cada vez más, la función de los lidars de Cepton en el futuro de la movilidad se está volviendo más clara en todo el mundo y nos complace trabajar con socios gloables como ALP.Lab en el avance de la seguridad y la autonomía”.

Acerca de Cepton Technologies, Inc.

Cepton proporciona soluciones vanguardistas e inteligentes basadas en lidar para una variedad de mercados como aplicaciones automovilísticas (sistemas avanzados de asistencia al conductor [Advanced Driver Assistance Systems, ADAS/AV]), ciudades inteligentes, espacios inteligentes y aplicaciones industriales inteligentes. La tecnología lidar patentada basada en MMT® de Cepton habilita soluciones confiables, escalables y rentables que ofrecen percepción 3D de alta resolución y largo alcance para aplicaciones inteligentes.

Fundada en 2016 y liderada por veteranos de la industria con más de dos décadas de experiencia colectiva dentro de una amplia gama de tecnologías avanzadas de lidar y formación de imágenes, Cepton se enfoca en la comercialización, en el mercado masivo de soluciones lidar de alto rendimiento y de alta calidad. Cepton tiene su sede en San José, California, EE. UU., con presencia en América del Norte, Alemania, Japón, India y China para brindar servicio a una base de clientes global en rápido crecimiento. Para obtener más información, visite www.cepton.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.