Inovações de lidar da Cepton pontuam duas vezes no Tech.AD Europe Awards 2021

SAN JOSÉ, Califórnia–(BUSINESS WIRE)–A Cepton, fornecedora líder de soluções lidar, recebeu dois reconhecimentos na Tech.AD Europe neste ano por suas inovações, uma adição ao crescente portfólio de soluções lidar premiadas em diversos setores.

A Tech.AD é uma conferência técnica líder na Europa focada em tecnologias para direção autônoma (autonomous driving, AD) e nos avanços da tecnologia de inteligência artificial (IA) no setor automotivo. O prêmio anual Tech.AD Europe honra com exclusividade “projetos extraordinários no setor automotivo e celebra soluções e inovações excepcionais”. Os prêmios são anunciados após as inscrições serem classificadas por um júri formado por alguns dos maiores especialistas no assunto na Europa.

A Cepton foi reconhecida na categoria Uso mais inovador de inteligência artificial e aprendizado de máquina no desenvolvimento de tecnologias de veículos autônomos e respectivas tecnologias por seu lidar Nova. Vencedor em segundo lugar nesta categoria, o Nova é um pioneiro sensor lidar em miniatura de amplo campo de visão (field of view, FOV) para percepção de alcance próximo em sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS), veículos autônomos (autonomous vehicle, AV) e veículos guiados automatizados (automated guided vehicles, AGV). O Nova oferece uma atraente combinação de desempenho, compacidade, cobertura de FOV e acessibilidade e permite uma variedade de casos de uso como detecção de ponto cego de alta precisão, detecção de pequenos objetos, assistência de estacionamento automatizada e estimativa de espaço livre ao redor do veículo.

Outro prêmio foi entregue ao projeto de cidades inteligentes habilitado por lidar Cepton – Monitoramento de tráfego como fonte para treinamento de dados para veículos autônomos – pela parceira da Cepton ALP.Lab, que venceu o prêmio máximo na categoria Técnicas mais avançadas de simulação e teste da vida real em direção autônoma. Implantado pela Cidade de Graz, o projeto ALP.Lab utiliza o sistema lidar inteligente Helius® da Cepton e lidares Vista®-P para permitir análise avançada de tráfego 3D e pedestres em tempo real. De acordo com a ALP.Lab, “o enorme período de tempo e os gastos envolvidos na coleta de dados de treinamento para desenvolvimento de ADAS/AD podem ser drasticamente reduzidos com essa nova e sustentável técnica baseada em percepção lidar focada em vias específicas e ambientes susceptíveis de gerar os ambientes de condução mais diversos e difíceis”.

Os prêmios Tech.AD Europe representam uma continuação de reconhecimentos passados de inovações lidar da Cepton. Anteriormente, a Cepton recebeu prêmios por suas soluções lidar em múltiplas aplicações, incluindo o AUVSI XCELLENCE in Innovation Award 2019 pelo lidar Sora™, o Security Today New Product of the Year Award 2019 na categoria Proteção de perímetro para a primeira geração do Helius® conhecido como Vista-Edge, o Autonomous Vehicle Technology ACES Award em 2020 em conjunto com a parceira da Cepton, Dataspeed pelo lidar Vista®-P, e o CES Innovation Award 2020 em duas categorias – Cidades inteligentes e Tecnologia para um futuro melhor – pelo sistema de lidar inteligente Helius®, que também inclui nossos lidares Vista®-P.

O Dr. Jun Pei, diretor executivo da Cepton, afirmou: “Os prêmios na Tech.AD Europe não foram apenas baseados na seleção do júri, mas também na votação de todos os participantes da conferência representando OEMs automotivos líderes, empresas de veículos autônomos, fornecedores de nível 1 e outras organizações de P&D mundialmente. Somos gratos por este reconhecimento e pelo que ele representa para a inovação contínua que estamos trazendo para o mercado utilizando nossa tecnologia lidar MMT®. Cada vez mais, o papel dos lidares Cepton no futuro da mobilidade está se tornando claro em todo o mundo e temos o prazer de trabalhar com parceiros globais como a ALP.Lab para avançar na segurança e autonomia.”

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton oferece soluções de última geração, inteligentes, baseadas em lidar para uma variedade de mercados como automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. A tecnologia lidar baseada na MMT® patenteada da Cepton possibilita soluções confiáveis, com capacidade de escala e economicamente acessíveis que proporcionam percepção 3D de longo alcance e alta resolução para aplicações inteligentes.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com mais de duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. A Cepton está sediada em San Jose, Califórnia, EUA, com presença na América do Norte, Alemanha, Japão, Índia e China, para atender uma base global de clientes em rápido crescimento. Para mais informações, visite www.cepton.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

