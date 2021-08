Les innovations lidar de Cepton reçoivent deux récompenses dans le cadre des Prix Tech.AD Europe de 2021

SAN JOSE, Californie–(BUSINESS WIRE)–Le fournisseur de premier plan, de solutions lidar, Cepton, s’est vu remettre au salon Tech.AD Europe de cette année deux distinctions pour ses innovations, lesquelles viennent s’ajouter au portefeuille croissant de solutions lidar primées de l’entreprise, dans tous les secteurs.

Tech.AD est un salon technique de premier plan en Europe, axé sur les technologies de conduite autonome (autonomous driving, AD) et sur les avancées de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie automobile. Le prix annuels de Tech.AD Europe honorent exclusivement les « projets extraordinaires de l’industrie automobile et célèbrent les solutions et innovations exceptionnelles. » Les prix ont été annoncés après l’évaluation des candidatures par un jury composé d’experts en la matière, parmi les plus réputés d’Europe.

Cepton a été distinguée dans la catégorie Utilisation la plus innovante de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, dans le développement des véhicules autonomes et de technologies connexes, pour son lidar Nova. Lauréat de la deuxième place dans cette catégorie, le Nova est un capteur lidar miniature révolutionnaire à large champ de vision (field of view, FOV), utilisé pour la perception rapprochée dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), ainsi que les applications de véhicules autonomes (Autonomous Vehicle, AV), et de véhicules terrestres autonomes (Autonomous Ground Vehicle, AGV). Le Nova offre une combinaison particulièrement séduisante, alliant la performance, la compacité, la couverture FOV et l’accessibilité financière, et permet tout un ensemble de cas d’utilisation tels que la détection haute précision des angles morts, la détection des petits objets, l’aide au stationnement automatisé, et l’estimation de l’espace libre autour du véhicule.

Une autre récompense a été décernée à un projet de villes intelligentes basé sur les lidars de Cepton (Surveillance du trafic comme source de données de formation pour les véhicules autonomes), et présenté par le partenaire de Cepton, ALP.Lab, qui a remporté le premier prix dans la catégorie Techniques de test et de simulation en conditions réelles les plus avancées de la conduite autonome. Déployé dans la ville de Graz, le projet d’ALP.Lab utilise le système lidar intelligent de Cepton, Helius®, ainsi que les lidars Vista®-P pour permettre une analyse avancée, en temps réel et en 3D, du trafic et des piétons. Selon ALP.Lab, « l’énorme quantité de temps et d’argent nécessaires à la collecte de données de formation pour le développement d’ADAS/AD peut être considérablement réduite par cette nouvelle technique de lidar, durable, basée sur la perception, et spécialisée dans les routes et les environnements spécifiques susceptibles de générer des conditions de conduite particulièrement difficiles. »

Les prix décernés lors du salon Tech.AD Europe s’inscrivent dans la suite continue des reconnaissances déjà obtenues par Cepton, pour ses innovations lidar. En effet, Cepton a reçu par le passé diverses récompenses pour ses solutions lidar dans de multiples applications, avec notamment le Prix AUVSI XCELLENCE in Innovation en 2019 pour le lidar Sora™ ; le Prix du nouveau produit de l’année, de Security Today en 2019 dans la catégorie Protection périmétrique, pour la première génération d’Helius®, connu sous le nom de Vista-Edge ; le Prix Autonomous Vehicle Technology ACES en 2020, conjointement avec le partenaire de Cepton, Dataspeed, pour le lidar Vista®-P ; et le Prix CES Innovation en 2020 dans deux catégories (Villes intelligentes, et Technologies pour un monde meilleur), pour le système de lidar intelligent Helius®, qui inclut également nos lidars Vista®-P.

Le Dr Jun Pei, PDG de Cepton, a déclaré : « Les récompenses décernées lors du salon Tech.AD Europe n’étaient pas seulement basées sur la sélection du jury, mais également sur le vote de tous les participants à la conférence, qui représentent les principaux équipementiers automobiles, fabricants de véhicules autonomes, fournisseurs de niveau 1, et d’autres organisations de R&D à travers le monde. Nous sommes reconnaissants pour cette distinction et ce qu’elle représente en validant notre contribution à l’innovation continue sur le marché, grâce à notre technologie lidar MMT®. Le rôle des lidars de Cepton dans l’avenir de la mobilité devient de plus en plus évident à l’échelle internationale, et nous sommes ravis de travailler avec des partenaires mondiaux tels qu’ALP.Lab pour faire progresser la sécurité et l’autonomie. »

À propos de Cepton Technologies, Inc.

Cepton fournit des solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar pour toute une gamme de marchés, notamment l’automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée et basée sur MMT®, de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives et économiques qui offrent aux applications intelligentes une perception 3D longue portée et haute résolution.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d’expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d’imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton, dont le siège se trouve à San José, en Californie, aux États-Unis, est présente en Amérique du Nord, en Allemagne, au Japon, en Inde et en Chine, au service d’une clientèle mondiale en pleine croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

