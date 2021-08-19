Loop Energy与NGVI达成协议，迎来首笔订单，将为韩国公交巴士提供氢燃料电池系统 | Business Wire

不列颠哥伦比亚省温哥华–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–氢燃料电池解决方案的开发商和制造商Loop Energy (TSX:LPEN)宣布，根据与NGVI的商业协议，该公司迎来了首个采用eFlow™平台的氢燃料电池系统订单。NGVI总部位于韩国，是一家公交和长途巴士全包型压缩天然气和氢燃料系统制造商。这笔订单对于Loop Energy来说是一个重要的里程碑，标志着eFlow™燃料电池平台在公交市场的加速部署，同时还标志着Loop Energy正式进入韩国高度活跃的零排放商用车市场。

根据协议，Loop Energy将向NGVI提供其最新一代的氢燃料电池系统，该系统具有完全一体化的燃料电池模块、冷却系统和DCDC功率调节设备。首尔巴士公司和TCHA Partners都持有NGVI的股份，因此，NGVI在韩国巴士市场中拥有得天独厚的供应商地位。

Loop Energy总裁兼首席执行官Ben Nyland表示：“我们相信，凭借Loop的最先进技术，以及NGVI的系统集成专长和客户网络，我们可以让氢电交通在韩国以及世界其他地方成为现实。我们的完全一体化燃料电池系统产品线整合了我们从客户那里收集的大量信息，性能一直非常出色。之前公布的中国南京城市公交车队项目每天都能提供现场数据，现在又迎来了东欧和韩国的新客户，我们对过去几个月我们在公交市场所取得的成功感到非常高兴。”

根据协议提供的首套氢燃料电池系统将用于建设NGVI与蔚山市签署的氢电公交巴士协议供应的首批测试和认证车辆。在多年期协议的第一阶段，蔚山预计到2024年将投资23亿韩元（约200万美元）用于氢燃料巴士技术的测试和认证，该技术由NGVI等合作伙伴组成的联盟提供。蔚山市曾于2018年公布了一项计划，表示到2030年为止，把市内949辆巴士中的40%更换为氢燃料汽车，并建立60座氢燃料加注站。

经过开发和示范之后，预计将扩大到首尔巴士公司和TCHA Partners拥有1,200多辆巴士的首都圈车辆。蔚山市表示，由于首尔每年约10%的巴士更换或退役，相关需求将会上升。预计到2023年，他们所拥有的巴士数量将超过2,000辆，都市圈内的需求将达到每年200辆以上。

该项目实际上由蔚山市委托蔚山技术园区主导实施。该技术园区首席研究员Hyun Tae Hwang表示：“未来的公交车队会依赖氢燃料电池技术，我们非常高兴与NGVI共同启动该项目。为了实现经济性，燃油效率对我们来说非常重要，因为这是我们总运营成本中的最大部分，我们致力于使用搭载NGVI采用最先进氢燃料电池系统的车辆。”

NGVI首席执行官David Jung表示：“我们的大股东包括韩国部分最大的巴士运营商。因此，我们非常重视韩国巴士公交采用氢燃料技术对这些车辆拥有成本的影响。我们选择与Loop Energy合作，是因为他们产品的价值主张集性能和经济性于一身，而这正是车队运营商想要的。”

关于NGVI

NGVI (Natural Gas Vehicles International)是一家总部位于韩国的公司，专业生产首款压缩天然气燃料储存和供应系统模块。NGVI成立于2000年，获IATF 16949认证，每年为客户提供2,000个模块。除了天然气燃料车辆，NGVI还协助设计、开发和制造氢燃料汽车的燃料储存和供应系统，并计划将其服务扩展到包括火车和船舶在内的其他运输领域。www.ngvi.co.kr

关于Loop Energy Inc.

Loop Energy是一家领先的燃料电池系统设计商和制造商，其目标是实现商用车辆的电气化，包括轻型商务车、公交车和中型及重型卡车。Loop的产品在燃料电池堆的双极板中采用公司专有的eFlow™技术。eFlow™旨在帮助商业客户提升产品性能和降低成本。Loop与原始设备制造商(OEM)及主要汽车子系统供应商合作，生产使用氢燃料电池的电动汽车。如需了解更多关于Loop如何努力迈向零排放未来的信息，请访问www.loopenergy.com。

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