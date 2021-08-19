Loop Energy與NGVI達成協議，迎來首筆訂單，將為韓國公共運輸巴士提供氫燃料電池系統 | Business Wire

不列顛哥倫比亞省溫哥華–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–氫燃料電池解決方案的開發商和製造商Loop Energy (TSX:LPEN)宣布，根據與NGVI的商業協議，該公司迎來了首個採用eFlow™平臺的氫燃料電池系統訂單。NGVI總部位於韓國，是一家公共運輸和長途巴士全包型壓縮天然氣和氫燃料系統製造商。這筆訂單對於Loop Energy來說是一個重要的里程碑，象徵著eFlow™燃料電池平臺在公共運輸市場的加速部署，同時還象徵著Loop Energy正式進入韓國高度活躍的零排放商用車市場。

根據協議，Loop Energy將向NGVI提供其最新一代的氫燃料電池系統，該系統具有完全一體化的燃料電池模組、冷卻系統和DCDC功率調節設備。首爾巴士公司和TCHA Partners都持有NGVI的股份，因此，NGVI在韓國巴士市場中擁有得天獨厚的供應商地位。

Loop Energy總裁兼執行長Ben Nyland表示：「我們相信，憑藉Loop的最先進技術，以及NGVI的系統整合專長和客戶網路，我們可以讓氫電運輸在韓國以及世界其他地方成為現實。我們的完全一體化燃料電池系統產品線整合了我們從客戶那裡收集的大量資訊，性能一直非常出色。之前公布的中國南京城市公車隊專案每天都能提供現場資料，現在又迎來了東歐和韓國的新客戶，我們對過去幾個月我們在公共運輸巴士市場所取得的成功感到非常高興。」

根據協議提供的首套氫燃料電池系統將用於建設NGVI與蔚山市簽署的氫電公共運輸巴士協議供應的首批測試和認證車輛。在多年期協議的第一階段，蔚山預計到2024年將投資23億韓元（約200萬美元）用於氫燃料巴士技術的測試和認證，該技術由NGVI等合作夥伴組成的聯盟提供。蔚山市曾於2018年公布了一項計畫，表示到2030年為止，把市內949輛巴士中的40%更換為氫燃料汽車，並設立60座氫燃料加注站。

經過開發和示範之後，預計將擴大到首爾巴士公司和TCHA Partners擁有1,200多輛巴士的首都圈車輛。蔚山市表示，由於首爾每年約10%的巴士更換或退役，相關需求將會上升。預計到2023年，他們所擁有的巴士數量將超過2,000輛，都市圈內的需求將達到每年200輛以上。

該專案實際上由蔚山市委託蔚山技術園區主導實施。該技術園區首席研究員Hyun Tae Hwang表示：「未來的公車隊會依賴氫燃料電池技術，我們非常高興與NGVI共同啟動該專案。為了實現經濟性，燃油效率對我們來說非常重要，因為這是我們總運營成本中的最大部分，我們致力於使用搭載NGVI採用最先進氫燃料電池系統的車輛。」

NGVI執行長David Jung表示：「我們的大股東包括韓國部分最大的巴士營運商。因此，我們非常重視韓國巴士公共運輸採用氫燃料技術對這些車輛擁有成本的影響。我們選擇與Loop Energy合作，是因為他們產品的價值主張集性能和經濟性於一身，而這正是車隊營運商想要的。」

關於NGVI

NGVI (Natural Gas Vehicles International)是一家總部位於韓國的公司，專業生產首款壓縮天然氣燃料儲存和供應系統模組。NGVI成立於2000年，獲IATF 16949認證，每年為客戶提供2,000個模組。除了天然氣燃料車輛，NGVI還協助設計、開發和製造氫燃料汽車的燃料儲存和供應系統，並計畫將其服務擴展到包括火車和船舶在內的其他運輸領域。www.ngvi.co.kr

關於Loop Energy Inc.

Loop Energy是一家領先的燃料電池系統設計商和製造商，其目標是實現商用車輛的電氣化，包括輕型商務車、公車和中型及重型卡車。Loop的產品在燃料電池組的雙極板中採用公司專有的eFlow™技術。eFlow™旨在幫助商業客戶提升產品性能和降低成本。Loop與原始設備製造商(OEM)及主要汽車子系統供應商合作，生產使用氫燃料電池的電動汽車。如需瞭解更多關於Loop如何努力邁向零排放未來的資訊，請造訪www.loopenergy.com。

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