OLX Autos atinge US$ 1 bilhão em transações de veículos usados

AMSTERDÖ(BUSINESS WIRE)–O Grupo OLX, uma das principais redes de plataformas de negociação do mundo, revelou hoje que a OLX Autos, líder em inovação no comércio de veículos usados em 10 países na Ásia e América, ultrapassou US$ 1 bilhão em vendas desde sua formação em janeiro de 2020.

Todos os meses, cerca de meio milhão de carros são listados para venda por consumidores e revendedores nas plataformas de classificados da OLX Autos na Índia, Indonésia e América Latina. A OLX Autos atribui seu rápido crescimento à oferta de soluções ao cliente para vendedores, compradores e revendedores de automóveis, por meio de seus recursos on-line e off-line integrados:

Os vendedores de carros se beneficiam do acesso à avaliação gratuita de seus veículos, seja por meio de uma inspeção pessoal em um dos mais de 450 centros autorizados de inspeção da OLX Autos ou de uma inspeção remota do conforto de sua garagem. Um leilão on-line em tempo real que abrange uma rede de mais de 13 mil revendedores de automóveis significa que os vendedores recebem um preço justo de mercado em menos de uma hora, oferecendo um serviço de venda confiável com pagamento imediato e garantido.

Para os compradores, a OLX Autos oferece a garantia de uma série de veículos inspecionados e verificados, e uma opção de comprar carros com “Certificação OLX Autos” diretamente das plataformas de classificados on-line da OLX. Os compradores também podem optar por serviços convenientes, como financiamento, seguro e assistência com o registro, que estão sendo implementados em cada país.

Por fim, a OLX Autos oferece aos revendedores de automóveis uma fonte confiável e com preços justos de estoque de veículos.

Ao reunir serviços off-line e on-line em uma experiência unificada para o cliente, a OLX Autos oferece um processo de transação simplificado que visa trazer confiabilidade e paz de espírito para um dos negócios mais importantes da vida.

A OLX Autos acelerou ainda mais o desenvolvimento de seus produtos e a experiência do cliente em resposta à pandemia da Covid-19, desenvolvendo tecnologia patenteada para ser pioneira em serviços domiciliares e de autoinspeção. Dessa forma, os vendedores de automóveis podem usar seu telefone celular para capturar os dados do veículo, tirar fotos, fazer upload de vídeos, gravar um áudio do motor e obter a praticidade de uma avaliação justa no conforto de casa.

Gautam Thakar, CEO da OLX Autos, disse: “O ponto crucial do que fazemos é inovar para resolver os pontos fracos do cliente e continuar encontrando mais maneiras de tornar o processo de transação de carros o mais fácil e satisfatório possível. A introdução das autoinspeções domiciliares de veículos durante a Covid-19 ajudou nossos clientes a lidar com o período de confinamento que afetou muitos de nossos mercados, quando os centros de inspeção de automóveis tiveram de fechar suas portas por um tempo”.

“Utilizamos dados, tecnologia e inteligência artificial para fornecer o preço justo do carro a um vendedor, ao mesmo tempo em que oferecemos aos compradores seguros e garantias para proporcionar paz de espírito durante o que, de outra forma, poderia ser uma das transações mais estressantes da vida”, concluiu Thakar.

História da OLX Autos

A jornada da OLX Autos começou em 2018, com um investimento minoritário do Grupo OLX no Frontier Car Group (FCG). Um investimento adicional de US$ 500 milhões no FCG, em 2019, fez com que o Grupo OLX se tornasse um acionista majoritário. A partir de janeiro de 2020, a OLX e o FCG combinaram operações em mercados selecionados, mudando as marcas locais para “OLX Autos” na maioria dos países. Pela primeira vez nesses países, os centros de inspeção do “mundo real” do FCG foram fusionados com as plataformas de negociação de veículos on-line da OLX, atendendo à necessidade dos clientes para ajudar a superar as barreiras de comprar ou vender um carro on-line de um estranho.

Resumo da OLX Autos

Operações (plataformas on-line, centros de inspeção) em 10 países (ordem alfabética): Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Índia, Indonésia, México, Paquistão e Peru.

Todos os meses, cerca de 500 mil veículos são listados nas plataformas de classificados da OLX Autos por consumidores e revendedores

Mais de 450 centros oferecem inspeção gratuita de automóveis com um serviço de venda prático e confiável e pagamento imediato em 1 hora aos vendedores

Inspeções mensais de cerca de 50 mil carros

Rede de mais de 13 mil revendedores

Até o momento, a OLX Autos comprou, vendeu e inspecionou mais de 400 mil veículos. No ano fiscal de 2021, foram vendidos cerca de 100 mil carros

Mais de 4,6 mil funcionários auxiliam os clientes nas transações de seus automóveis, em três continentes e 10 mercados

O aplicativo móvel de “autoinspeção” permite que os vendedores inspecionem seus próprios veículos e enviem os dados de maneira remota – reproduzindo a experiência do centro de inspeção do conforto de suas próprias casas

Depois de um primeiro ano acelerado com marcos de crescimento e inovação, em março de 2021, o veterano de mercado e internet para o consumidor Gautam Thakar (eBay, Shopping.com, Living Social) foi nomeado CEO global da OLX Autos, com base na Índia – o maior mercado da OLX Autos.

Sobre a OLX Autos

A OLX Autos cria plataformas de negociação avançadas para a compra e venda de veículos usados. Ela combina serviços on-line e off-line em uma solução simples e completa – oferecendo conveniência, segurança e tranquilidade para compradores e vendedores de automóveis em 10 países e três continentes.

OLX Autos opera mais de 450 centros de inspeção na Ásia e América, e plataformas de comércio on-line para as pessoas comprarem e venderem carros. Até o momento, a OLX Autos comprou, vendeu e inspecionou mais de 400 mil veículos.

A OLX Autos está atualmente ativa na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Índia, Indonésia, México e Peru. Ela opera sob a conhecida marca webuyanycar.com nos Estados Unidos e CarFirst no Paquistão.

A OLX Autos faz parte do Grupo OLX, que opera uma das redes de plataformas de negociação de crescimento mais rápido no mundo inteiro. O grupo atende a 322 milhões de pessoas todos os meses em mais de 30 países, ajudando-as a comprar e vender carros, encontrar moradia, conseguir empregos, comprar e vender utensílios domésticos e muito mais. Para mais informações, acesse www.olxgroup.com.

Sobre o Grupo OLX

O Grupo OLX opera uma das redes de plataformas de negociação de crescimento mais rápido no mundo inteiro. Atendendo a 322 milhões de pessoas todos os meses em mais de 30 países, o Grupo OLX as ajuda a comprar e vender carros, encontrar moradia, conseguir empregos, comprar e vender utensílios domésticos e muito mais. Com mais de 20 marcas locais famosas, incluindo Avito, OLX, OLX Autos, Otomoto e Property24, suas soluções são criadas para serem seguras, inteligentes e convenientes para seus clientes.

O Grupo OLX é impulsionado por uma equipe de mais de 11 mil pessoas no mundo todo, que estão unidas em sua ambição de moldar o futuro do comércio para revelar o valor oculto em tudo. Para mais informações, acesse www.olxgroup.com.

O Grupo OLX é uma divisão da Prosus, um grupo global de serviços de internet para o consumidor e um dos maiores investidores em tecnologia do mundo. A Prosus possui uma cotação primária na Euronext Amsterdam (AEX: PRX) e uma cotação secundária na JSE Limited (XJSE: PRX), e é propriedade majoritária da Naspers. Para mais informações sobre a Prosus e suas empresas e investimentos, acesse www.prosus.com.

