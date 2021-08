Samenvatting: Cepton Lidar Innovations scoort twee keer bij de Tech.AD Europe Awards 2021

SAN JOSE, Californië–(BUSINESS WIRE)–De toonaangevende leverancier van lidaroplossingen Cepton ontving dit jaar op Tech.AD Europe twee erkenningen voor zijn innovaties, wat bijdraagt aan het groeiende portfolio van bekroonde lidaroplossingen van het bedrijf in verschillende sectoren.

Tech.AD is een toonaangevende technische conferentie in Europa gericht op technologieën voor autonoom rijden (AD) en de vooruitgang van kunstmatige intelligentie (AI)-technologie in de auto-industrie. De jaarlijkse Tech.AD Europe Award eert exclusief “buitengewone projecten in de auto-industrie en viert uitzonderlijke oplossingen en innovaties.” De prijzen worden bekendgemaakt nadat de inzendingen zijn beoordeeld door een jury van enkele van de beste materiedeskundigen in Europa.

