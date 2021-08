Samenvatting: Loop Energy sluit overeenkomst met NGVI om waterstof brandstof celsystemen te leveren voor transit bussen in Zuid-Korea met geplaatste eerste bestelling

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Loop Energy (TSX:LPEN), een ontwikkelaar en fabrikant van op waterstofbrandstofcellen gebaseerde oplossingen, kondigt de plaatsing aan van de bestelling voor de eerste door eFlow™ aangedreven waterstof brandstof celsystemen onder een commerciële overeenkomst met NGVI, een in Zuid-Korea gevestigde fabrikant van kant-en-klare gecomprimeerde aardgas- en waterstof brandstof systemen voor transit- en touringcar toepassingen. Deze aankondiging is een belangrijke mijlpaal voor Loop Energy, aangezien het een versnelde acceptatie van het eFlow™-brandstofcel platform in de verticale markt voor transit bussen betekent, evenals de officiële toetreding van Loop Energy tot de zeer dynamische markt voor emissievrije bedrijfsvoertuigen in Zuid-Korea.

